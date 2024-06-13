Министр обороны США Остин: Америка не одобряла нанесение ударов своим оружием вглубь РФ

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США не одобряли нанесение ударов своим оружием вглубь территории России. Эта политика остается неизменной, заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, отвечая на вопрос, одобрял ли Вашингтон такие удары с использованием американского дальнобойного оружия.

Остин сообщил об этом в Брюсселе на пресс-конференции по итогам очередного заседания западной группы, которая занимается поставками оружия и военной техники Украине, пишет ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что украинский самолет впервые применил оружие против цели на российской территории, за пределами новых регионов РФ и Крыма, – в Белгороде. Источник не уточнил тип боеприпасов и страну происхождения оружия.

В конце мая американский президент Джо Байден разрешил Киеву использовать оружие США для ведения контрбатарейной борьбы с целями, расположенными на территории РФ и угрожающими району Харькова. Он также подчеркнул, что политика Америки относительно запрета на применение ракет ATACMS и других средств дальнего поражения на территории России не изменилась.