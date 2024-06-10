Sky News: самолет ВСУ впервые применил оружие по цели в РФ вне новых регионов

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Самолет ВСУ впервые применил оружие против цели на территории РФ, за пределами новых регионов России и Крыма – в Белгороде. Об этом утверждает британский телеканал Sky News со ссылкой на военный источник в ВСУ.

Вместе с тем собеседник канала не уточнил, какой именно тип боеприпасов использовался, а также идет ли речь об оружии западного происхождения.

В конце мая президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для ведения контрбатарейной борьбы с целями, расположенными на территории РФ и угрожающими району Харькова.

Вместе с тем он подчеркнул, что политика США относительно запрета на применение ракет ATACMS, а также других средств дальнего поражения на территории России не изменилась.

Позже Байден добавил, что Соединенные Штаты не намерены разрешать ВСУ использовать американское оружие для ударов по Москве и Кремлю. По его словам, оружие США можно применять около украинской границы, чтобы наносить удары по другую сторону по определенным целям.