Байден: США выступают против ударов ВСУ американским оружием по Кремлю

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Соединенные Штаты не намерены разрешать украинской армии использовать американское оружие для ударов по Москве и Кремлю. Об этом в интервью телеканалу ABC News сообщил президент США Джо Байден.

"Мы не разрешаем удары на 200 миль (около 322 километров. – Прим. ред.) вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю", – сказал американский лидер.

Байден отметил, что оружие США можно применять около украинской границы, чтобы наносить удары по другую сторону по определенным целям.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан указал, что США не планируют отравлять на Украину своих военнослужащих, советников или инструкторов. По его словам, оружие Штатов уже поступает на Украину и меняет ситуацию, которая негативно складывалась для украинских военных.

