Салливан: США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине

05 июня, 04:59Политика
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Американские власти в ближайшие недели объявят о новой военной помощи для Украины. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Я думаю, что свободный мир, страны, которые объединились для поддержки Украины, должны не просто подтвердить, а увеличить эту поддержку в два раза", – цитирует Салливана ТАСС.
Ранее представитель Белого дома заявлял, что Соединенные Штаты не планируют отправлять своих военных, советников или инструкторов на Украину.
До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон готов к обсуждению с Киевом вопросов расширения географии ударов по территории России. Позже он добавил, что на данный момент масштабы применения оружия США не были расширены.
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