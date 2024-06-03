Белый дом: Харрис и Салливан представят США на форуме по Украине в Швейцарии

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Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис и советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан представят Вашингтон на мирной конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз Белого дома.

Отмечается, что Харрис прибудет в швейцарский город Люцерн 15 июня.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в американском Совете нацбезопасности Джон Кирби подтвердил, что США помогали Украине разрабатывать так называемую формулу мира. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его "капитаном очевидности".

Мирный саммит по Украине пройдет 15–16 июня в Швейцарии. Мероприятие в Бюргенштоке посетят представители G7, G20, ЕС, БРИКС и других объединений. Всего в конференции примут участие более 160 делегаций, однако Россия на ней присутствовать не будет.

Саудовская Аравия и Китай уже отказались от участия в мероприятии без РФ. Венгрия еще не приняла решение.