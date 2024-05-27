Bloomberg: ЕС хочет организовать саммит по Украине с участием России

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ЕС хочет провести осенью 2024 года конференцию по урегулированию конфликта на территории Украины с участием России. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Bloomberg.

В издании заявили, что осенняя конференция может пройти в Саудовской Аравии.

"По словам официальных лиц, для ЕС важным вопросом является то, как перейти от конференции в следующем месяце в Швейцарии к возможной встрече в Саудовской Аравии", – сказано в материале.

Ранее СМИ сообщали о том, что американский лидер Джо Байден может не приехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за неотложных дел в Калифорнии. Так, во время проведения саммита Байден может присутствовать на сборе средств в Калифорнии с американскими звездами.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский попросил президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина приехать на мирную конференцию в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине. Он также отметил, что участие в конференции уже подтвердили более 80 государств.

Конференция по Украине пройдет в Бюргенштоке 15–16 июня. На мероприятие приедут представители "Большой семерки", "Большой двадцатки", ЕС, БРИКС и других объединений. Всего в конференции примут участие более 160 делегаций.

