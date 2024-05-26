Политолог Бондаренко: отказ Байдена от поездки на саммит в Швейцарии отрезвит Киев

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Отказ американского президента Джо Байдена поехать на мирную конференцию по Украине в Швейцарии показал, что США больше не интересна Украина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы фонда "Украинская политика" Константина Бондаренко.

Эксперт сравнил данный шаг с "холодным душем" для президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом Вашингтон дал понять Киеву, что для американской администрации внутренняя повестка намного важнее, чем украинский вопрос, отметил Бондаренко.

По словам политолога, решение Байдена заставит Зеленского задуматься об истинном статусе Украины на международной арене. Кроме того, США дали понять, что с легкостью могут бросить Киев на произвол судьбы, если тот начнет мешать выборной кампании Байдена.

Ранее СМИ сообщали о том, что Джо Байден может не приехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за неотложных дел в Калифорнии. Так, во время проведения саммита Байден может присутствовать на сборе средств в Калифорнии с американскими звездами.

Конференция по Украине пройдет в Бюргенштоке 15–16 июня. На мероприятие приедут представители "Большой семерки", "Большой двадцатки", ЕС, БРИКС и других объединений. Всего в конференции примут участие более 160 делегаций.