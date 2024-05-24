Bloomberg: Байден может пропустить саммит по Украине

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Президент США Джо Байден может не приехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за неотложных дел в Калифорнии. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Bloomberg.

По информации агентства, во время проведения саммита Байден может присутствовать на сборе средств в Калифорнии с американскими звездами. Однако авторы материала уверены, что отсутствие Байдена на саммите подведет Украину.

В публикации также отмечается, что к мероприятию планируют присоединиться несколько лидеров G7, однако Байден и вице-президент Камала Харрис не собираются там присутствовать.

Конференция по Украине пройдет в Бюргенштоке 15–16 июня. На мероприятие приедут представители "Большой семерки", "Большой двадцатки", ЕС, БРИКС и других объединений. Всего в конференции примут участие более 160 делегаций.

