Медведев: Россия учет участие нейтральных стран во встрече по Украине

Фото: kremlin.ru

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, обратившись к нейтральным странам, которые собираются принять участие в саммите по Украине в Швейцарии, предупредил их о потере позиции и принятии стороны Киева. Соответствующий пост появился на его странице в соцсети X.

По мнению Медведева, некоторые нейтральные страны откликаются на приглашение в страхе испортить отношения с крупными государствами. Однако участие в саммите негативным образом повлияет на отношения стран с РФ.

Политик добавил, что вне зависимости от намерений нейтральных стран, в конечном итоге они будут играть по правилам киевского режима.

Конференция по Украине пройдет в Бюргенштоке 15–16 июня. На мероприятие приедут представители "Большой семерки", "Большой двадцатки", ЕС, БРИКС и других объединений. Всего в конференции примут участие более 160 делегаций.

Принять участие в саммите ранее согласился премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он отметил, что Дели будет принимать участие во всех международных мероприятиях, которые продвигают повестку глобального мира, а также безопасности и развития.

