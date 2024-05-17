Глава ЮАР не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии

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Президент ЮАР Сирил Рамапоса не будет участвовать в мирной конференции на Украине в Швейцарии. Об этом РИА Новости заявили в офисе президента.

Пресс-секретарь офиса главы ЮАР Винсент Магвенья уточнил, что лидер страны не сможет поучаствовать в мирном саммите из-за конституционных процессов после выборов, которые потребуют его присутствия.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что швейцарская конференция по украинскому конфликту станет еще одним доказательством провала "мирного плана" президента Украины Владимира Зеленского. Он считает, что проведение саммита пойдет на пользу России и будет доказательством бессилия западных элит.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Россия не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине и в других мероприятиях по "формуле Зеленского". Дипломат добавила, что страна будет отказываться от участия, даже если ее начнут настойчиво приглашать.