Президент Бразилии не поедет на конференцию по Украине в Швейцарии

Фото: ТАСС/EPA/Andre Coelho

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию. Об этом со ссылкой на администрацию бразильского президента сообщает РИА Новости.

"Лула да Силва не появится на саммите по Украине", – указано в сообщении.

Однако в администрации отметили, что да Силва с интересом относится к предложению об участии в саммите G7, который пройдет в Италии. В настоящее время обсуждается вопрос о его поездке на этот саммит.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что некоторые страны, которые будут участвовать во встрече по Украине в Швейцарии, хотят сделать это, чтобы показать бессмысленность переговоров без участия России. Он также отметил, что некоторые страны уже отказываются приезжать на подобные мероприятия, разочаровавшись в них.

