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Лавров заявил, что ряд участников саммита в Швейцарии понимают его бессмысленность без РФ
Фото: kremlin.ru
Некоторые страны, которые будут участвовать во встрече по Украине в Швейцарии, хотят сделать это, лишь чтобы объяснить бессмысленность переговоров без России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ.
"Некоторые участвуют, однако потом они нам объясняют, что участвуют с единственной целью – объяснить бессмысленность подобных мероприятий без участия России и на основе ультиматумов", – рассказал он.
По словам Лаврова, некоторые страны уже разочаровались в подобных мероприятиях и отказываются приезжать на них.
Министр отметил, что сейчас урегулирование конфликта на Украине обсуждать не с кем, так как и западные и украинские политики не готовы к серьезному диалогу на основе реалий, а лишь играют в пародию на переговоры.
При этом, по словам Лаврова, на Западе постоянно звучат заявления о том, что Россия отказывается от переговоров, хотя Москва неоднократно заявляла о том, что открыта к переговорному процессу на основе реалий, а не "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее посольство РФ в Швейцарии заявило, что возобновление мировых переговоров по Украине не имеет смысла без участия России.
Там же отметили, что проведение конференции в Швейцарии без участия России на самом деле направлено на продвижение киевской "формулы мира", представляющей собой набор ультиматумов.
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