Лавров заявил, что ряд участников саммита в Швейцарии понимают его бессмысленность без РФ

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Некоторые страны, которые будут участвовать во встрече по Украине в Швейцарии, хотят сделать это, лишь чтобы объяснить бессмысленность переговоров без России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ.

"Некоторые участвуют, однако потом они нам объясняют, что участвуют с единственной целью – объяснить бессмысленность подобных мероприятий без участия России и на основе ультиматумов", – рассказал он.

По словам Лаврова, некоторые страны уже разочаровались в подобных мероприятиях и отказываются приезжать на них.

Министр отметил, что сейчас урегулирование конфликта на Украине обсуждать не с кем, так как и западные и украинские политики не готовы к серьезному диалогу на основе реалий, а лишь играют в пародию на переговоры.

При этом, по словам Лаврова, на Западе постоянно звучат заявления о том, что Россия отказывается от переговоров, хотя Москва неоднократно заявляла о том, что открыта к переговорному процессу на основе реалий, а не "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее посольство РФ в Швейцарии заявило, что возобновление мировых переговоров по Украине не имеет смысла без участия России.

Там же отметили, что проведение конференции в Швейцарии без участия России на самом деле направлено на продвижение киевской "формулы мира", представляющей собой набор ультиматумов.