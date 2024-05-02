Посольство РФ в Швейцарии назвало обсуждение мира без России бессмысленным

Фото: ТАСС/Посольство РФ в Швейцарии

Возобновление мировых переговоров по Украине не имеет смысла без участия России. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Швейцарии, отреагировав на решение швейцарского министерства иностранных дел не приглашать на конференцию российскую сторону.

"Приняли к сведению сообщение внешнеполитического ведомства", – утонили в посольстве.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что проведение конференции в Швейцарии без участия России на самом деле направлено на продвижение киевской "формулы мира", представляющей собой набор ультиматумов.

Ранее в МИД Швейцарии сообщили, что Россию не пригласили на мирный саммит по Украине, так как целью конференции будет попытка возобновить мирные переговоры. В министерстве подчеркнули, что всегда готовы пригласить РФ, но российская сторона должна быть вовлечена в процесс урегулирования конфликта.

Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов заявил, что Швейцария не высылала России приглашение для участия в саммите. Однако он считает, что Москва в любом случае не будет участвовать в конференции.

До этого стало известно, что саммит пройдет в Бюргенштоке 15–16 июня. Швейцария пригласила более 160 делегаций от стран "Большой семерки", "Большой двадцатки", ЕС, БРИКС и других объединений.

