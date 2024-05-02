МИД Швейцарии: Россия не приглашена на конференцию по Украине

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Россию пока не пригласили на мирный саммит по Украине, который пройдет в Бюргенштоке с 15 по 16 июня, так как целью этой конференции будет попытка возобновления мирных переговоров. Об этом сообщила пресс-служба МИД Швейцарии.

"Тем не менее Россия неоднократно и публично заявляла, что не заинтересована в участии", – заявили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что Швейцария всегда готова пригласить Россию на саммит, но она должна быть вовлечена в процесс урегулирования конфликта на Украине. Там же подчеркнули, что без России мирный процесс невозможен.

Ранее стало известно, что конференция по вопросу урегулирования конфликта на Украине состоится в Бюргенштоке 15–16 июня. Швейцария пригласила более 160 делегаций от стран "Большой семерки", "Большой двадцатки", ЕС, БРИКС и других объединений.

До этого пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов сказал, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите. Москва не будет участвовать в любом случае, подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, вновь допустил, что Киев может начать переговоры по урегулированию конфликта с РФ. По его словам, Киев может подготовить документ о разрешении всех вопросов с видением украинской стороны.

