Зеленский еще раз допустил начало переговоров между Украиной и РФ

Фото: ТАСС/ZUMA/Ukraine Presidency

Президент Украины Владимир Зеленский еще раз допустил, что Киев может начать переговоры по урегулированию конфликта с Москвой. Об этом лидер страны заявил в интервью французскому блогеру Гуго Траверу. Видео беседы размещено на YouTube-канале француза.

"Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов с нашим видением, и мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней", – сказал Зеленский, спрогнозировав возможные итоги саммита в Швейцарии.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин до этого только констатировал готовность РФ к мирному решению украинской проблемы. Однако в настоящее время, по его словам, Киев де-юре отвергает любые возможности диалога.

В апреле текущего года российский лидер поддержал предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о необходимости вернуться к проекту стамбульского договора по Украине. Путин напомнил, что РФ была близка к мирному разрешению конфликта.