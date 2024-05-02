Песков назвал бессмысленной мирную конференцию по Украине без России

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Саммит по Украине, который должен пройти в июне в Бюргенштоке, будет бессмысленным без России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы не понимаем, что это за веха, вот эта вот мирная конференция", – подчеркнул он.

Песков также указал на то, что серьезных ожиданий и каких-то внушительных результатов от этой конференции не стоит ждать.

"Явно, что это какая-то инициатива, которая не настроена на результат", – заключил официальный представитель Кремля.

Ранее в МИД Швейцарии сообщили, что Россию пока не пригласили на мирный саммит по Украине, так как целью этой конференции будет попытка возобновления мирных переговоров. В министерстве подчеркнули, что всегда готовы пригласить РФ, но она должна быть вовлечена в процесс урегулирования конфликта на Украине.

При этом пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов сказал, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите. Однако он отметил, что Москва не будет участвовать в любом случае.

До этого стало известно, что конференция по вопросу урегулирования конфликта на Украине состоится в Бюргенштоке 15–16 июня. Швейцария пригласила более 160 делегаций от стран "Большой семерки", "Большой двадцатки", ЕС, БРИКС и других объединений.

