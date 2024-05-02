Захарова: Россия не будет участвовать в мероприятиях по "формуле Зеленского"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия не будет участвовать в первой конференции по Украине в Швейцарии и в других мероприятиях по "формуле Зеленского" (президента Украины Владимира Зеленского). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова передает сайт дипведомства.

Захарова указала на то, что швейцарские организаторы конференции "откровенно передергивают факты". Дипломат добавила, что страна будет отказываться от участия, даже если ее на такие форумы будут настойчиво приглашать.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о бессмысленности проведения швейцарской конференции по Украине без России. Он считает, что от саммита не стоит ждать внушительных результатов.

В посольстве РФ в Швейцарии также считают, что без участия России возобновление мирных переговоров по Украине не имеет смысла. Там подчеркнули, что проведение конференции в Швейцарии без участия РФ направлено на продвижение киевской "формулы мира", которая представляет собой набор ультиматумов.