Фото: kremlin.ru

Конференция по украинскому конфликту в Швейцарии станет очередным доказательством провала "мирного плана" украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в своем телеграм-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По словам политика, проведение конференции пойдет на пользу России. Медведев уверен, что она также станет доказательством бессилия западных элит.

"Она позволит нашим вооруженным силам и дальше без помех и оглядок на чьи-то мудацкие "мирные инициативы" продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов, а всем нам – вести скрупулезную работу по <...> скорейшему возвращению наших исконных территорий в состав РФ", – написал Медведев.

Конференция по Украине пройдет в Бюргенштоке 15–16 июня. На мероприятие приедут представители "Большой семерки", "Большой двадцатки", ЕС, БРИКС и других объединений. Всего в конференции примут участие более 160 делегаций.

