Швейцария ограничит воздушное пространство во время конференции по Украине

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Швейцария ограничит использование воздушного пространства в районе Бюргенштока в центральной части государства из-за проведения конференции по украинскому конфликту, которая пройдет с 15 по 16 июня. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на местное правительство – Федеральный совет.

По данным властей страны, ограничения будут действовать с 8 часов 13 июня до 20 часов 17 июня по местному времени. При этом для обеспечения безопасности властям полукантона Нидвальдена отправят в помощь до 4 тысяч военных, находящихся на службе.

"Армия окажет поддержку кантональной полиции, в частности, в выполнении задач по охране объектов, наблюдению, разведке и логистике", – объяснили в Берне.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по украинскому конфликту. По его словам, РФ следит за происходящим вокруг саммита по Украине в Швейцарии. Однако Россия, объяснил президент, не будет обсуждать никакие формулы на конференции, о которых она не знает.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский призвал решить конфликт дипломатическим путем так, чтобы избежать прямого диалога с РФ. Зеленский уверен, что нужно начать с обеспечения экспорта украинского продовольствия, обмена пленными, а также мер по обеспечению атомной безопасности страны.

