Reuters: США примут участие в саммите по Украине в Швейцарии в июне

Фото: depositphotos/JaneUK

США примут участие в международной конференции по Украине в Швейцарии в июне. Об этом сообщает издание Reuters.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский призвал председателя Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена поддержать саммит в Швейцарии личным присутствием.

Ранее СМИ сообщали о том, что Джо Байден может не приехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за неотложных дел в Калифорнии. Так, во время проведения саммита Байден может присутствовать на сборе средств в Калифорнии с американскими звездами.

Конференция по Украине пройдет в Бюргенштоке 15–16 июня. На мероприятие приедут представители "Большой семерки", "Большой двадцатки", ЕС, БРИКС и других объединений. Всего в конференции примут участие более 160 делегаций.

