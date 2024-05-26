Зеленский пригласил Байдена и Си Цзиньпина на саммит по Украине в Швейцарии

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Украинский лидер Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина приехать на мирную конференцию в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее сообщение он разместил у себя в телеграм-канале.

"Усилия мирового большинства – это лучшая гарантия выполнения обязательств", – объяснил Зеленский.

Он также отметил, что участие в конференции уже подтвердили более 80 государств.

Ранее СМИ сообщали о том, что Джо Байден может не приехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за неотложных дел в Калифорнии. Так, во время проведения саммита Байден может присутствовать на сборе средств в Калифорнии с американскими звездами.

Конференция по Украине пройдет в Бюргенштоке 15–16 июня. На мероприятие приедут представители "Большой семерки", "Большой двадцатки", ЕС, БРИКС и других объединений. Всего в конференции примут участие более 160 делегаций.

