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Саудовская Аравия не будет учавствовать в конференции по урегулированию российско-украинского конфликта в Швейцарии из-за отсутствия делегации из РФ. Об этом сообщает немецкое агентства DPA со ссылкой на дипломатические источники.

По его данным, 1 июня президент Украины Владимир Зеленский планировал приехать в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с наследным принцем и фактическим правителем страны Мухаммедом бен Салманом. Зеленский намеревался призвать королевство поучаствовать в саммите, но его приезд отложили до завершения конференции.

Ранее КНР подтвердила, что не будет участвовать в конференции по Украине. Китай отклонил предложение, потому что поставленные ему условия, необходимые для участия, не были выполнены, в том числе присутствие делегации из России.

В свою очередь, украинский президент заявил, что КНР намеренно отказалась от участия в "саммите мира" в Швейцарии. Зеленский считает, что Китай является инструментом в руках Владимира Путина.