Лавров: странам Глобального Юга следует отказаться от участия в конференции по Украине

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Странам Глобального Юга следует отказаться от участия в конференции по Украине, которая запланирована в Швейцарии на 15–16 июня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Соответствующая публикация появилась на портале внешнеполитического ведомства по итогам круглого стола в Дипломатической академии.

"Лавров отметил, что противостояние обрело глобальную проекцию, поскольку Запад вовлекает в него страны мирового большинства, стремясь ограничить их взаимодействие с Россией", – говорится в публикации.

Дипломат призвал не поддаваться давлению Вашингтона и отказаться от участия в так называемом саммите мира. По его мнению, на конференции не будут обсуждать варианты урегулирования конфликта. Он уверен, что цель мероприятия заключается в подготовке ультиматума, который затем предъявят РФ.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Джо Байден может не приехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за неотложных дел в Калифорнии. Так, во время проведения саммита Байден может присутствовать на сборе средств с американскими звездами.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский попросил Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина приехать на мирную конференцию. Он также отметил, что участие уже подтвердили более 80 государств.

