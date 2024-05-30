Белый дом не готов объявить состав делегации США на саммите в Швейцарии

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Белый дом на данный момент не готов объявить, кто будет представлять США на так называемом "саммите мира" по поводу украинского конфликта в Швейцарии. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

"Мне нечего сказать о планируемой делегации, но кто бы ни представлял США на саммите мира, нельзя будет сказать, что США не пришли, чтобы поддержать Украину", – приводит его слова РИА Новости.

Кирби уточнил, что администрация США активно продвигает "формулу мира", предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским, и работают с другими странами, чтобы перевести ее в политическую плоскость.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Джо Байден может не приехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за неотложных дел в Калифорнии. Так, во время проведения саммита Байден может присутствовать на сборе средств с американскими звездами.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский попросил Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина приехать на мирную конференцию. Он также отметил, что участие уже подтвердили более 80 государств.

