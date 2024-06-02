Зеленский: Китай попытался сорвать "саммит мира" в Швейцарии

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Владимир Зеленский заявил, что Китай намеренно отказался от участия в "саммите мира" в Швейцарии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

По мнению Зеленского, Китай является инструментом в руках Владимира Путина.

"Китай работает над тем, чтобы другие страны не приезжали на саммит мира. Можно не помогать Украине и цивилизованному миру окончить войну", – сказал украинский лидер.

Отказ некоторых стран от участия в саммите Зеленский назвал "поддержкой войны". Такие действия, по его словам, не приближают мир, а демонстрируют поддержку РФ.

Конференция по Украине пройдет в Бюргенштоке 15–16 июня. На мероприятие приедут представители "Большой семерки", "Большой двадцатки", ЕС, БРИКС и других объединений. Всего в конференции примут участие более 160 делегаций.

СМИ со ссылкой на источники ранее сообщали, что причиной отказа Китая участвовать в саммите стали условия, которые не были выполнены. Речь шла о присутствии на саммите России.

