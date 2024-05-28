Песков: речи о якобы планируемой конференции по Украине с участием РФ не идет

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Речи о якобы планируемой конференции по Украине с участием России в Саудовской Аравии сейчас не идет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что пока это лишь гипотетические обсуждения.

"Сейчас очень много рассуждалок на эту тему со ссылкой на какие-то эфемерные источники. Вообще речь о переговорах в Саудовской Аравии не идет в настоящий момент", – цитирует его RT.

Песков также подчеркнул бессмысленность любых переговоров по Украине без участия Москвы.

Ранее Bloomberg писал, что ЕС хочет провести осенью 2024 года конференцию по урегулированию конфликта на территории Украины с участием России. В издании заявили, что осенняя конференция может пройти в Саудовской Аравии.

Песков до этого сообщил, что Владимир Путин готов к переговорам по Украине, однако их результатом должно стать достижение целей спецоперации. Сам президент заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по украинскому конфликту.