Песков отверг трактовку Reuters условий для участия Путина в переговорах по Украине

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Владимир Путин готов к переговорам по Украине, однако их результатом должно стать достижение целей спецоперации. Такими словами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал материал Reuters об условиях участия президента в диалоге.

"Президент неоднократно говорил, что он готов к переговорам. Но переговорам для того, чтобы достичь те цели, которых мы сейчас достигаем посредством специальной военной операции", – сказал он.

Как указал пресс-секретарь главы государства, цели и реалии понятны.

Ранее СМИ сообщили, что Москва готова приступить к мирным переговорам с Киевом, если в ходе диалога будут установлены текущие линии фронта. По данным прессы, РФ продолжит проведение спецоперации, если Украина и Запад проигнорируют данный посыл.

До этого Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по украинскому конфликту. По его словам, РФ следит за происходящим вокруг саммита по Украине в Швейцарии. Однако Россия, объяснил президент, не будет обсуждать никакие формулы на конференции, о которых она не знает.