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Мирное урегулирование конфликта на Украине по-прежнему возможно, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации по западным поставкам оружия киевскому режиму.

"Для этого нужно, чтобы Запад прекратил вооружать бандеровский режим в Киеве", – цитирует его ТАСС.

Кроме того, по словам Небензи, Украина должна вернуться к статусу безъядерного и внеблокового государства, а также быть демилитаризована и денацифицирована. При этом, добавил он, Киев должен в полной мере соблюдать права русскоязычных граждан и национальных меньшинств страны.

"Иными словами, чтобы были устранены первопричины, спровоцировавшие начало нашей специальной военной операции", – объявил он.

Также постпред напомнил, что у западных стран нет такого оружия, которое могло бы переломить тенденцию на поле боя в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он напомнил, что ранее Запад поставлял ракеты ATACMS, а теперь они сбиваются российскими ПВО и уничтожаются, как танки Leopard и Abrams.

Россия никогда не отказывалась от переговоров по украинскому конфликту, напоминал ранее Владимир Путин. По словам президента РФ, Москва следит за тем, что происходит вокруг анонсированного мирного саммита по Украине в Швейцарии. Однако Россия не будет обсуждать формулы на конференции, о которых она не знает.

