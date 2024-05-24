Reuters: РФ готова к переговорам с Украиной

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Москва готова приступить к мирным переговорам с Киевом, если в ходе диалога будут установлены текущие линии фронта. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным издания, РФ продолжит проведение спецоперации, если Украина и Запад проигнорируют данный посыл.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по украинскому конфликту. По его словам, РФ следит за происходящим вокруг саммита по Украине в Швейцарии. Однако Россия, объяснил президент, не будет обсуждать никакие формулы на конференции, о которых она не знает.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский призвал к дипломатическому решению конфликта с Россией, которое позволит избежать прямого диалога с РФ. Он заявил, что ищет выход, который сплотит народы на позициях Украины для окончательного мирного урегулирования.

Между тем СМИ сообщили, что Зеленский урезал свою "формулу мира" до трех пунктов из десяти перед саммитом в Швейцарии. Журналисты обратили внимание на то, что он делает акцент только на радиационной и ядерной безопасности, продовольственной безопасности и освобождении пленных и депортированных лиц.

