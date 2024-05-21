Зеленский заявил, что хочет решить конфликт с РФ без прямого диалога

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал к дипломатическому решению конфликта с Россией, которое позволит избежать прямого диалога с РФ. Об этом он заявил в интервью New York Times.

Зеленский заявил, что ищет выход, который сплотит народы на позициях Украины для окончательного мирного урегулирования. По словам украинского лидера, урегулирование должно начаться с обеспечения экспорта украинского продовольствия в развивающиеся страны, обмена пленными, а также мер по обеспечению атомной безопасности страны.

Глава украинского государства также заявил, что во время конференции по Украине в Швейцарии участвующие страны должны поддержать его инициативу.

Ранее в США признали критичность положения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Американская газета New York Times опубликовала материал, в котором говорилось, что командиры и солдаты ВСУ отмечают тяжелую ситуацию на фронте, добавляя, что Украина более уязвима, чем когда-либо с первых недель конфликта.