Украина прекратила свое участие в соглашениях СНГ о вооруженных силах

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Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указы о прекращении участия страны в ряде соглашений Содружества независимых государств (СНГ), включая о вооруженных и стратегических силах. Об этом сказано в заявлении пресс-службы аппарата президента Украины.

В документе зафиксировано, что Украина выходит из соглашения с СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках, которое было подписано в 1991 году. Также Зеленский разорвал еще два соглашения: по стратегическим силам 1991 года, а также о статусе стратегических сил 1992 года.

По информации офиса президента Украины, власти приняли решение выйти из соглашения о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения, которое заключили в 1992 году.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский подписали в Париже двустороннее соглашение о гарантиях безопасности в области безопасности. Как утверждает Макрон, его страна в рамках этого документа предоставит Киеву дополнительную военную помощь на три миллиарда евро.

До этого Украина подписала и с Германией это соглашение. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, документ будет действовать до тех пор, пока Киеву это будет нужно.

