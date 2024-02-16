16 февраля, 16:03Политика
Германия подписала договор о гарантиях безопасности Украине
Фото: 123RF/svershinsky
Германия и Украина подписали соглашение об обязательствах в области безопасности и оказании поддержки. Об этом рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц в соцсети X.
По его словам, соглашение будет действовать до тех пор, сколько Украине это будет нужно. При этом он также назвал заключение соглашения с украинским президентом Владимиром Зеленским "историческим шагом".
После рабочего визита президента Украины, который он провел в Берлине, у него запланирована поездка в Париж, где он может подписать такое же соглашение с главой Франции Эммануэлем Макроном.
По информации телеканала NTV, точное содержание документа пока неизвестно, однако, по информации источников, он не подразумевает тех гарантий безопасности, которые предоставляются в НАТО.
Страны "Большой семерки" на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе летом прошлого года сообщили о желании подписать с Украиной соглашение о гарантиях безопасности. До Германии подобный договор был заключен только между Великобританией и Украиной.
Ранее Зеленский заявил, что Украина будет оценивать помощь от немецкой стороны по реальным шагам, а не только по словам поддержки, прокомментировав обещания ФРГ поддерживать Киев "до конца". Он напомнил, что Германия является второй страной в мире по объему поддержки Украины – как финансовой, так и военной.
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