Германия подписала договор о гарантиях безопасности Украине

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Германия и Украина подписали соглашение об обязательствах в области безопасности и оказании поддержки. Об этом рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц в соцсети X.

По его словам, соглашение будет действовать до тех пор, сколько Украине это будет нужно. При этом он также назвал заключение соглашения с украинским президентом Владимиром Зеленским "историческим шагом".

После рабочего визита президента Украины, который он провел в Берлине, у него запланирована поездка в Париж, где он может подписать такое же соглашение с главой Франции Эммануэлем Макроном.

По информации телеканала NTV, точное содержание документа пока неизвестно, однако, по информации источников, он не подразумевает тех гарантий безопасности, которые предоставляются в НАТО.

Страны "Большой семерки" на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе летом прошлого года сообщили о желании подписать с Украиной соглашение о гарантиях безопасности. До Германии подобный договор был заключен только между Великобританией и Украиной.

Ранее Зеленский заявил, что Украина будет оценивать помощь от немецкой стороны по реальным шагам, а не только по словам поддержки, прокомментировав обещания ФРГ поддерживать Киев "до конца". Он напомнил, что Германия является второй страной в мире по объему поддержки Украины – как финансовой, так и военной.



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