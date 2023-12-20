Зеленский заявил, что будет оценивать поддержку Германии только по реальным делам

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Украина будет оценивать помощь от немецкой стороны по реальным шагам, а не только по словам поддержки. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время пресс-конференции, которая транслировалась в его соцсетях.

Так, в ходе мероприятия журналист из Германии поинтересовался у Зеленского, верит ли тот обещаниям ФРГ, в том числе канцлера Олафа Шольца, поддерживать Киев "до конца".

Зеленский напомнил, что Германия является второй страной в мире по объему поддержки Украины – как финансовой, так и военной. Он в очередной раз выразил благодарность ФРГ и немецкому обществу за оказанную помощь, однако добавил, что будет оценивать только реальные шаги в этом вопросе.

Ранее СМИ сообщали о том, что Киев рискует остаться без 50 миллиардов евро военной помощи от Евросоюза. На фоне этого Украине может грозить "суверенный дефолт". Отмечалось, что новый пакет помощи могут не согласовать в том числе из-за разногласий, которые возникли на фоне кризиса в Германии.

До этого Владимир Путин заявил, что немецкие власти согласились с выплатами на вооружение Киева, так как у ФРГ нет суверенитета.

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