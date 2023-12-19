Главы Минфинов G7 обсудят поддержку Украины 19 декабря

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Главы Минфинов и Центробанков G7 во вторник, 19 декабря, проведут встречу в онлайн-формате, на которой обсудят ряд вопросов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра финансов Японии Сюнъити Судзуки.

По его словам, среди прочих вопросов главы министерств и ЦБ также обсудят дальнейшую поддержку Украины.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США направят еще один пакет военной помощи Киеву в декабре, после чего средства закончатся.

Он добавил, что для дальнейшей поддержки Украины нужно будет одобрение со стороны американского конгресса.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро.

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