В Белом доме заявили, что США объявят последний пакет помощи Украине в конце декабря

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США направят еще один пакет военной помощи Киеву в декабре, после чего средства закончатся, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он пояснил, что после этого США исчерпают возможности по предоставлению помощи Киеву, поэтому для дальнейшей поддержки Украины нужно будет одобрение со стороны американского конгресса.

"Нам нужно, чтобы конгресс действовал без промедления", – цитирует его ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у администрации США на помощь Украине осталось лишь порядка одного миллиарда долларов, при этом 96% этой суммы уже было освоено Пентагоном.

Жан-Пьер подчеркнула, что Пентагон готовится распределить оставшиеся 4% в течение декабря этого года. По ее словам, как только у США кончатся средства на замещение, они не смогут восполнять собственные запасы вооружений взамен поставляемых Украине.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ