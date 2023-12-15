Орбан сообщил, что наложил вето на бюджетную помощь Украине объемом 50 миллиардов евро

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро. Об этом пишет ТАСС.

"Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета", – сообщил Орбан.

Он заявил, что к этому вопросу вернутся в следующем году на саммите ЕС после того, как будет проведена соответствующая подготовка.

Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита в Брюсселе заявил, что рассчитывает на то, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года.

В итоговом документе на саммите ЕС лидеры стран заявили о продолжении политической, финансовой и военной поддержки Украины. Они также запросили Совет ЕС увеличить финансирование Европейского фонда мира, который используется для поставок военной помощи Киеву.

Также Еврокомиссия предложила странам Евросоюза нарастить военную помощь и предоставить прочные гарантии безопасности для Украины. Как уточнил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, эти гарантии будут заключаться в расширении фонда мира для финансирования поставок вооружения для Украины.

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