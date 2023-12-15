Саммит ЕС заявил о продолжении политической, финансовой и военной поддержки Украины

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Лидеры ЕС заявили, что Украина остро нуждается в срочных поставках боеприпасов и систем ПВО. Об этом указано в итоговом заявлении саммита ЕС по Украине, который проходит в Брюсселе, сообщает ТАСС.

"Евросовет подчеркивает острую необходимость ускорить поставки ракет и боеприпасов, в частности в рамках инициативы о предоставлении одного миллиона артиллерийских боеприпасов, а также предоставить Украине больше систем ПВО", – отмечается в документе.

Лидеры европейских стран также запросили Совет ЕС увеличить финансирование Европейского фонда мира, который используется для поставок военной помощи Киеву. В документе также отмечается "непоколебимая приверженность ЕС" к оказанию политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украине.

В итоговом заявлении саммита также отмечается готовность Евросоюза усиливать санкции против России и обеспечивать предотвращение их обхода.

Ранее Еврокомиссия предложила странам Евросоюза нарастить военную помощь и предоставить прочные гарантии безопасности для Украины. Как уточнил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, эти гарантии будут заключаться в расширении фонда мира для финансирования поставок вооружения для Украины.

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