Глава Еврокомиссии завершила свое выступление под собачий лай

Фото: ТАСС/AP Photo/Jean-Francois Badias

Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге завершилось под неожиданно раздавшийся в зале собачий лай, сообщает РИА Новости.

В своей речи глава ЕК подводила итоги шестимесячного председательства Испании в Совете ЕС. После финальной фразы фон дер Ляйен: "Да здравствует Европа!" – из динамиков раздался лай.

Депутаты начали смеяться. В свою очередь, глава Европарламента Роберта Метсола объяснила лай присутствием в здании служебных собак.

Выступавший после фон дер Ляйен лидер фракции "Европейская народная партия" Манфред Вебер пошутил, предположив, что это еще один сторонник главы Еврокомиссии на этой пленарной сессии.

Ранее Еврокомиссия предложила в рамках 12-го пакета санкций ввести новые ограничения в отношении 120 физических и юридических лиц России. Также ЕК планирует предусмотреть в проекте новые импортные и экспортные санкции, а также ужесточить потолок цен на нефть с целью борьбы с обходом РФ ограничений.



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