Песков заявил, что в Европе видят эффект бумеранга от санкций

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В Европе видят эффект бумеранга от санкций, направленных против России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Европейские политики также на самом деле видят неэффективность принятых санкций и эффект бумеранга от этих санкций", – подчеркнул он.

При этом пресс-секретарь российского лидера обратил внимание, что экономика РФ вышла на траекторию роста и стабильности, несмотря на введенные ограничения.

По мнению Пескова, если говорить гипотетически, Европа сможет выжить без России, однако она будет терять конкурентоспособность. Он объяснил, что сейчас европейцы вынуждены закупать энергоресурсы у других государств по более высоким ценам.

"Получается, что в предбанкротное состояние попадает и европейская промышленность, и конкретные производители и так далее", – добавил представитель Кремля.

Песков также заметил, что российские товары по-прежнему пользуются популярностью, в том числе в Европе.

Ранее агентство Bloomberg написало, что некоторые страны Евросоюза хотят смягчить предложения по ужесточению санкций против России.

По словам собеседников издания, несколько дипломатических представителей из разных стран ЕС озабочены тем, насколько легальны и реализуемы на практике предложения Еврокомиссии. Правительства государств, которые представляют дипломаты, хотели бы сузить масштабы перечня подсанкционных товаров и жесткость контроля за исполнением третьими странами этих ограничений.



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