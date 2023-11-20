Песков прокомментировал анонсированные санкции ЕС на российские алмазы

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Вводя санкции против России, Европа бьет по интересам собственных жителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя анонсированные санкции Евросоюза против российских алмазов.

"Давно анонсировалась эта тема. Это продолжение поисков каких-то санкционных решений, которые, по мнению авторов этих задумок, будут бить по России", – сказал он.

По словам представителя Кремля, европейские ограничения частично срабатывают с "эффектом бумеранга". После очередных санкций под ударом оказываются интересы граждан ЕС.

Вместе с этим Песков обратил внимание, что до сих пор России удавалось минимизировать негативные последствия санкций, наложенных на ее отрасли.

Ранее о том, что 12-й пакет антироссийских санкций ЕС затронет алмазы и ювелирные изделия, сообщили СМИ.

Из чернового документа следовало, что Европа планирует ввести запрет на импорт несортированных, а также многих непромышленных и искусственных алмазов. В перечень войдут любые ювелирные изделия, украшения из натурального и культивированного жемчуга, а также золотые и серебряные драгоценности с бриллиантами.



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