Санкции ЕС на алмазы из РФ коснутся ювелирных изделий – СМИ

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Ограничительные меры в отношении алмазов из России, которые планирует ввести Евросоюз (ЕС) в рамках 12-го пакета санкций, будут затрагивать и ювелирные изделия. Об этом сообщает портал EU Observer со ссылкой на черновой документ.

По данным издания, ЕС хочет внести в новый проект санкций в отношении РФ запрет на импорт несортированных, а также многих непромышленных и искусственных алмазов. Так, в перечень включат любые ювелирные изделия, украшения из натурального и культивированного жемчуга, а также золотые и серебряные драгоценности с бриллиантами (в том числе и часы).

Ограничения будут введены против тех алмазов, которые добываются и экспортируются из России, а также отправляются транзитом через РФ или обрабатываются в третьих странах.

По информации портала, если такие предложения утвердят, то санкции в отношении российских алмазов будут введены с 1 января 2024 года.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия планирует представить 12-й пакет антироссийских санкций на утверждение в Евросовет в среду, 15 ноября. Он уточнил, что новый пакет санкций предусматривает экспортные ограничения, в том числе российских алмазов.

В обращении Минфина России касательно возможных ограничений экспорта российских алмазов сказано, что это приведет к масштабным искажениям рынка, что ударит по наиболее уязвимым слоям населения.

Исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов сказал, что планы западных стран по введению санкций в отношении российских алмазов нацелены на развал глобальной системы контроля рынка, а также они угрожают цепочкам производства и поставок.

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