ЕС может ввести санкции против сына Медведева – СМИ

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Евросоюз (ЕС) в рамках 12-го пакета санкций может ввести рестрикции также против "Альфастрахования" и сына зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Ильи. Об этом заявило британское издание The Guardian.

Кроме того, газета уточнила, что ограничительные меры могут затронуть и председателя фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Анну Цивилеву.

В общей сложности Еврокомиссия (ЕК) собирается объявить рестрикции в отношении 47 физических лиц из РФ. По информации источников, на которые ссылается издание, санкции должны быть утверждены на встрече глав стран ЕС в декабре.

Также, по информации газеты, ЕК планирует ввести ограничительные меры на продажу подержанных танкеров в России. При этом в список санкций могут включить оборонные предприятия, ИТ-компании, сотрудников избирательных комиссий в новых регионах РФ, частные военные компании, патриотические организации и несколько чиновников из Белоруссии.

Более того, уточняется, что санкции могут коснуться и авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина, а также навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что государства сообщества обсуждают 12-й пакет санкций против России. Она также подтвердила, что переговоры идут по вопросу запрета на экспорт алмазов из РФ. Рестрикции готовятся во взаимодействии со странами G7, добавила она.

"Деньги 24. Итоги": США ввели новые санкции против российских банков