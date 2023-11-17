США внесли в черный список 4 компании, которые якобы связаны с РФ и Венесуэлой

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Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении четырех компаний, которые были якобы связаны с Россией и Венесуэлой, пишет ТАСС.

Сообщается, что фирма Novax Group S. A. якобы была связана с Россией, Венесуэлой, Коста-Рикой и Панамой, а компания Waste Global SA – с Венесуэлой и Панамой. Также испанская фирма Aerofalcon S. L. была включена в список за деятельность, противоречащую "национальным интересам" США.

В Минторге уверены, что указанные три фирмы якобы поставляли авиационные запчасти производства США правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Также индийскую фирму Si2 Microsystems Private Limited включили в черный список за то, что она якобы оказывала поддержку российской военной и оборонной промышленности.

Ранее Соединенные Штаты ввели антироссийские санкции против не менее 14 компаний и трех нефтяных танкеров РФ. В список ограничительных мер США попали такие компании, как ВНИИР "Трансстрой", ВНИИР "Промэлектро", ВНИИР "Гидроэлектроавтоматика" и судоходная компания "Прогресс", которая зарегистрирована в Либерии.

Также, после решения Чехии одобрить заморозку российской государственной собственности, в МИД РФ заявили, что не оставят без ответа действия чешских властей. Указывалось, что компанию по управлению активами за рубежом "Госзагрансобственность" включили в национальный санкционный список Чехии.

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