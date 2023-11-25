Некоторые стран ЕС хотят смягчить предложения по ужесточению санкций против РФ – СМИ

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Некоторые страны Евросоюза хотят смягчить предложения по ужесточению санкций против России. Об том сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По словам собеседников издания, несколько дипломатических представителей из разных стран ЕС озабочены тем, насколько легальны и реализуемы на практике предложения Еврокомиссии. Правительства государств, которые представляют дипломаты, хотели бы сузить масштабы перечня подсанкционных товаров и жесткость контроля за исполнения третьими странами этих ограничений, отмечает Bloomberg.

Издание пишет, что в Евросоюзе опасаются наложения на фирмы из третьих стран дополнительных запретов на реэкспорт в Россию. ЕС опасается, что это может отпугнуть зарубежных бизнес-партнеров, а это, в свою очередь, приведет к потере фирмами ЕС преимуществ перед конкурентами, уточнило агентство.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия в рамках 12-го пакета санкций предложила добавить новые ограничения в отношении 120 физических и юридических лиц России. Также ЕК планирует внести в проект новые импортные и экспортные санкции, а также ужесточить потолок цен на нефть с целью борьбы с обходом РФ ограничений.

По информации внешнеполитической службы ЕС, проект 12-го пакета санкций направлен на рассмотрение Совету Евросоюза.

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