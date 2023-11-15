ЕК предложила в рамках 12-го пакета ввести санкции против 120 граждан и юрлиц РФ

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Еврокомиссия (ЕК) в рамках 12-го санкционного пакета предложила ввести новые ограничения против 120 физических и юридических лиц РФ, которые играли роль в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины". Об этом сказано в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС), передает ТАСС.

Уточняется, что ограничения могут затронуть тех, кто организовывал выборы в новых регионах РФ, а также лиц и компаний, связанных с военно-промышленным комплексом (ВПК), цифровым сектором и другими важными экономическими операторами. Кроме того, в список хотят включить ответственных за работу с детьми, вывезенными с Украины в новые регионы РФ, а также граждан, распространяющих дезинформацию и пропаганду.

При этом ЕК хочет добавить в проект новые импортные и экспортные санкции, а также ужесточить потолок цен на нефть, чтобы бороться с обходом Россией ограничительных мер.

По информации пресс-службы, проект 12-го пакета санкций уже направлен на рассмотрение Совету ЕС.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые ограничения со стороны ЕС будут расцениваться как агрессия со стороны Запада и нарушение норм международного права. Поэтому, по ее словам, подобные действия Евросоюза не останутся без ответа. Также она сообщила, что эти ограничения не привнесут ничего нового.

"Неэффективность санкций очевидна. Ударили они – где-то прямо, где-то косвенно – по самому ЕС. По сути, из-за бесконечного санкционного антироссийского потока ЕС превратился в полезного идиота Вашингтона", – заключила Захарова.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что государства сообщества обсуждают 12-й пакет санкций против России. Она также подтвердила, что переговоры идут по вопросу запрета на экспорт алмазов из РФ. Рестрикции готовятся во взаимодействии со странами G7, добавила она.

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