Боррель назвал сроки согласования 12-го пакета санкций против РФ

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Утверждение 12-го пакета санкций Евросоюза (ЕС) должно пройти на собрании глав МИД тех стран, которые входят в состав ЕС, 11 декабря. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции после встречи в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает ТАСС.

"12-й пакет санкций в настоящее время дорабатывается. Постоянные представители стран ЕС обсуждают детали", – отметил он, выразив также надежду на то, что проект одобрят в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия в рамках 12-го пакета санкций предложила добавить новые ограничения в отношении 120 физических и юридических лиц России.

Также ЕК планирует внести в проект новые импортные и экспортные санкции, а также ужесточить потолок цен на нефть с целью борьбы с обходом РФ ограничений. По информации внешнеполитической службы ЕС, проект 12-го пакета санкций направлен на рассмотрение Совету Евросоюза.



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