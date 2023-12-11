Постпреды ЕС достигли прогресса в согласовании 12-го пакета санкций против РФ – СМИ

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Постпреды Евросоюза (ЕС) достигли "хорошего прогресса" в согласовании 12-го пакета санкций против России, но дата его утверждения еще неизвестна. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

"Если я буду очень амбициозен, я скажу, что мы стремимся согласовать пакет уже сегодня вечером", – ответил он на вопрос, когда можно ждать презентацию пакета.

Собеседник агентства уточнил, что если он будет "менее амбициозен", то скажет, что пакет попытаются согласовать "завтра или как можно скорее". По его данным, работа над ним идет.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Евросоюз подготовил 12-й пакет санкционных ограничений против РФ, который предусматривает запрет на импорт российских алмазов.

До этого Еврокомиссия предложила в рамках 12-го пакета санкций ввести новые ограничения в отношении 120 физических и юридических лиц России. Также ЕК планирует предусмотреть в проекте новые импортные и экспортные санкции, а также ужесточить потолок цен на нефть с целью борьбы с обходом РФ ограничений.



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