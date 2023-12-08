В Бельгии сообщили о готовности 12-го пакета санкций против РФ

Фото: 123RF/designer491

Евросоюз подготовил новый пакет санкционных ограничений против РФ, который предусматривает запрет на импорт российских алмазов. Об этом рассказал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

"12-й пакет санкций подготовлен, он содержит очень важные элементы, такие как запрет российских алмазов на рынках стран G7. Мы над этим активно работали последние месяцы. Мы как страна-председатель будем способствовать обеспечению единства по таким вопросам", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее Еврокомиссия предложила в рамках 12-го пакета санкций ввести новые ограничения в отношении 120 физических и юридических лиц России. Также ЕК планирует предусмотреть в проекте новые импортные и экспортные санкции, а также ужесточить потолок цен на нефть с целью борьбы с обходом РФ ограничений.

По информации внешнеполитической службы Евросоюза, проект 12-го пакета санкций направлен на рассмотрение Совету ЕС.



"Деньги 24. Итоги": США ввели новые санкции против российских банков