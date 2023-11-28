Новый пакет европейских санкций может позволить отобрать у россиян арену в Финляндии – СМИ

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Новый, 12-й пакет санкций Евросоюза против России может позволить европейцам изъять у россиян недвижимость, среди которых – арена в столице Финляндии "Хартвалл Арена". Об этом со ссылкой на свои источники сообщило местное агентство STT.

"Пакет также был разработан для поддержки конфискации, если такие активы, как арена в Хельсинки, не могут быть доступны общественности", – говорится в публикации.

Согласно данным финских СМИ, почти половина акций самой крупной крытой арены столицы принадлежат двум российским бизнесменам. Так как последние находятся в санкционных списках, в апреле 2022 года Финляндия заморозила право владения на объект.

До этого в местных изданиях размещалась информация, что российские владельцы вели переговоры о продаже объекта. Спортивный объект был построен в 1997 году. В 2013 году бизнесмены из РФ купили арену для финского хоккейного клуба "Йокерит", часть акций которого им также принадлежит.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, российская сторона не оставит без ответа разработку Финляндией механизма по изъятию недвижимости россиян. Ранее финское правительство решило до 2027 года облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и акций в жилищных кооперативах.

В рамках 12-го санкционного пакета Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести новые ограничения против 120 физических и юридических лиц РФ. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен ограничениям могут быть подвергнуты алмазы из РФ.

"Деньги 24. Итоги": США ввели новые санкции против российских банков