Глава Еврокомиссии подтвердила планы ЕС запретить экспорт российских алмазов

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС обсуждает 12-й пакет санкций против России, включая запрет на экспорт российских алмазов. Об этом она заявила на пресс-конференции после саммита Евросоюза, пишет ТАСС.

"Пакет санкций против России будет включать лишение России остающихся доходов. <...> Эти санкции готовятся во взаимодействии со странами Группы семи. Мы также намерены усилить эффективность применения уже существующих санкций", – сказала она.

Ранее зарубежные СМИ писали, что заявление G7 по российским алмазам ожидается до конца октября. Кроме алмазов, в пакет санкций может войти и российский алюминий.

До этого стало известно, что страны G7 обсуждают альтернативные варианты введения запрета на импорт российских алмазов с 2024 года. Однако запрет вызывает противоречия из-за потенциальных последствий, так как Россия обеспечивает добычу 30% алмазов в мире, а на страны "семерки" приходится 70% мирового спроса на алмазы.

Исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов сказал, что планы западных стран по введению санкций в отношении российских алмазов нацелены на развал глобальной системы контроля рынка, а также угрожают цепочкам производства и поставок.



